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Окупанти відкривають пункти видачі російських паспортів в Херсонській області

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Херсонська область, Вівторок 28 червня 2022 18:25
Окупанти відкривають пункти видачі російських паспортів в Херсонській області Фото: окупанти відкривають пункти видачі російських паспортів в Херсонській області (wikimedia)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна російська влада відкриває пункти видачі російських паспортів в Херсонській області, аби в подальшому фальсифікувати результати "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Зазначається, що в Херсонській області продовжуються обстріл окупантами звільнених населених пунктів.

"Паралельно відкривають на окупованих територіях мережу пунктів видачі російських паспортів, поспішаючи сфальсифікувати електорат до чергової дати вкотре відтермінованого референдуму", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка вважає, що росіяни планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.

На думку мера міста Ігоря Колихаєва, загарбники хочуть анексувати Херсонську область, як це було з Кримом.

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