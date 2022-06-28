Окупанти відкривають пункти видачі російських паспортів в Херсонській області
Фото: окупанти відкривають пункти видачі російських паспортів в Херсонській області (wikimedia)
Окупаційна російська влада відкриває пункти видачі російських паспортів в Херсонській області, аби в подальшому фальсифікувати результати "референдуму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Зазначається, що в Херсонській області продовжуються обстріл окупантами звільнених населених пунктів.
"Паралельно відкривають на окупованих територіях мережу пунктів видачі російських паспортів, поспішаючи сфальсифікувати електорат до чергової дати вкотре відтермінованого референдуму", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, розвідка вважає, що росіяни планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.
На думку мера міста Ігоря Колихаєва, загарбники хочуть анексувати Херсонську область, як це було з Кримом.