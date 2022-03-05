Проблеми з газом спостерігаються в шести областях України, - Оператор ГТС

Зараз без газу перебувають сотні тисяч жителів України. Це пов'язано з бойовими діями в шести українських областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Оператора ГТС України .

Компанія зупинила роботу 16 газорозподільних станцій через бойові дії. Це сталося в Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.

Зараз без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів. На даний момент неможливо відновити газопостачання на частині ГРС через значні пошкодження в мережах регіональних операторів облгазів і активних військових дій.

Також в ОГТС повідомили, що є договір з польським оператором Gaz System S. A. польська сторона повинна ввести гарантовані потужності для імпорту газу. Наразі гарантовані потужності становлять понад 50 мільйонів кубічних метрів газу на добу. Це майже середньодобове споживання Україною.