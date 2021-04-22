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Окупанти всіляко відривають ОРДЛО від решти України, - омбудсмен

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

На жителів Донбасу тиснуть, щоб вони оформили російські паспорти. Таким чином Росія хоче відірвати ОРДЛО від України.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна український омбудсмен Тетяна Денісова.

За її словами, в ОРДЛО заборонили українську мову: ні навчання українською немає, ні якихось інформаційних джерел. Акти цивільного стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року.

"За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість. І це сприяє їх відриву все далі і далі від України", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, міністр оборони України заявив, що Росія може використовувати звинувачення в "порушенні прав" російськомовних громадян на території України для активізації збройної агресії.

Зазначимо, заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами.

Раніше українська розвідка заявляла, що Росія готова перейти в наступ на Донбасі під виглядом " миротворчої операції".

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Новини України ДонбасокупаціяДенисоваОРДЛО
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