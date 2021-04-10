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Росія може звинуватити Україну в "порушенні прав російськомовних", щоб активізувати агресію, - Таран

Новость на русском → Субота 10 квітня 2021 12:31
Росія може звинуватити Україну в "порушенні прав російськомовних", щоб активізувати агресію, - Таран Фото: Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія може використати звинувачення у "порушенні прав" російськомовних громадян на території України для активізації збройної агресії. Водночас, Київ наполягає на врегулюванні ситуації на Донбасі мирним шляхом.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

За його словами, приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України "може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи "новообращенных" громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ".

"Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі", - переконаний Таран.

Міністр наголошує, що Україна - миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Україна не планує здійснювати жодних відповідей на провокації Росії на Донбасі. Повномасштабної війни вдасться уникнути.

Нагадаємо, глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені Російською Федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності.

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