Росія може звинуватити Україну в "порушенні прав російськомовних", щоб активізувати агресію, - Таран

Росія може використати звинувачення у "порушенні прав" російськомовних громадян на території України для активізації збройної агресії. Водночас, Київ наполягає на врегулюванні ситуації на Донбасі мирним шляхом.

За його словами, приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України "може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи "новообращенных" громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ".

"Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі", - переконаний Таран.

Міністр наголошує, що Україна - миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації.