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Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, постраждали п'ятеро військових

Автор: Артур Родивилов

За добу, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Воїни знаходяться в лікувальних установах. Стан одного захисника - важкий, інших - задовільний.

Біля Причепилівки найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі Нью-Йорка двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Біля Широкиного обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Піщаного найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Мар'їнки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на 7:00 ранку, 16 липня, бойовики один раз відкривали вогонь. Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів два військовослужбовці отримали поранення

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