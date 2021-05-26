Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

На Донбасі за минулу добу, 25 травня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню. Український військовий отримав поранення.
Біля Павлополя російські найманці вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з протитанкових гармат та стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Унаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення.
Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл з мінометів 82 калібру. Біля Водяного вони тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
26 травня окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.
Нагадаємо, 24 травня бойовики також вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, днями в результаті обстрілів бойовиків один український військовий отримав поранення.