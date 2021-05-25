ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Доба на Донбасі: 8 порушень "тиші" з боку бойовиків і обстріл мирного населення

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 25 травня 2021 08:17
Доба на Донбасі: 8 порушень "тиші" з боку бойовиків і обстріл мирного населення Фото :втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 24 травня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник поблизу Авдіївки та Невельського відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. У передмісті Павлополя і Південного противник застосовував автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети, а біля Пісків - стрілецьку зброю. Поблизу шумів окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

При цьому бойовики з ПТРК стріляли по мирному населенню.

"В результаті обстрілу, одна з ракет потрапила в гаражний кооператив "Північний", друга - в житловий будинок, в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва і підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у вирішенні агресії і скоєнні злочинів проти людяності в Україні", - додали в штабі.

В ООС зазначили, що зазначені дії спрямовані, щоб провокувати ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню в районі, де діють дзеркальні гарантії безпеки.

"Українська сторона СЦКК оперативно верифікували обстріл і за допомогою встановленого координаційного механізму повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили військові.

З початку поточної доби порушень тиші не було.

Нагадаємо, днями в результаті обстрілів бойовиків один український військовий отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел бойовики ООС
NEWS
В Україні 2608 нових випадків коронавірусу
В Україні 2608 нових випадків коронавірусу
DAILY
Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям