Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.
У Павлополя российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новомихайловки враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.
Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82 калибра. У Водяного они трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
26 мая оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Напомним, 24 мая боевики также восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, на днях в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранение.