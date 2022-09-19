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Окупанти вранці знову вдарили по Запоріжжю: в ОВА розповіли про наслідки

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Запоріжжя, Понеділок 19 вересня 2022 07:39
Окупанти вранці знову вдарили по Запоріжжю: в ОВА розповіли про наслідки Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вранці 19 вересня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За попередньою інформацією, одна ракета потрапила до обласного центру біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також ворог здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупанти потрапили до одного із сіл Запорізького району. Поки що відомо про одного постраждалого.

На місцях працюють відповідні профільні служби.

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.

Раніше вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, у соцмережах повідомляли про вибухи у Нікополі на Дніпровщині, проте офіційної інформації поки що немає.

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