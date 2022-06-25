Окупанти вранці завдали ударів по шести областях України: всі подробиці

Мета ударів

Оновлено 11:46. За даними української розвідки, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі і він напряму пов’язаний з намаганнями Кремля влади втягнути Білорусь у війну в Україні.

"Нагадуємо, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари", - пояснюють в ГУР.

Житомирська область

Так, російські війська сьогодні вранці випустили по території близько 30 ракет.

"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 04:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет", - написав гола Житомирської ВА Віталій Бунечко.

За його словами, внаслідок ракетних ударів, які були виключно по військовим об'єктам, загинув один український військовослужбовець.

"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - розповів Бунечко.

Додамо, під час телемарафону голова ВА проінформував, що 10 ракет над Житомирською областю вдалося збити.

При цьому, як раніше повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, ворог вдарив 24-ма ракетами по околицях міста.

"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. Житомиром нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира", - повідомив мер Сухомлин.

Чернігівська область

Також масованих ракетних ударів зазнало селище Десна Чернігівської області.

За даними ОК "Північ", по селищу було випущено близько 20 ракет. Є руйнування.

"Близько 05:00 ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, без втрат, але ця інформація уточнюється.

Згодом голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус записав відеозвернення, який також підтвердив масовані атаки і попросив не публікувати в мережі дані про "прильоти".

Львівська область

Під ранок Львівська область також піддалася ракетним атакам. Як розповів голова ОВА Максим Козицький, Росія випустила шість ракет з Чорного моря, дві з яких вдалося збити.

"Близько 04:00 години ранку було завдано ракетних ударів з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет - чотири потрапляння, дві ракети було збито", - розповів Козицький.

За його словами, влучання було у військовий об'єкт на території Яворівського району.

"Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих. Один середньої важкості, троє легких. Їх госпіталізовано. Пожежу локалізували", - додав Козицький.

Миколаївська область

Не оминула ракетна атака і Миколаївську область. Керівника прес-центру Сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила про перші подробиці, заявивши, що ворог завдав ударів ракетами типу "Онікс", ймовірно, з окупованого Криму.

"Південь разом з усією Україною перебував під тиском повітряних тривог. Також і по Миколаєву з ранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність постраждалих уточнюється, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони і зони відпочинку мирних містян", - заявила вона.

Хмельницька область

Росія вранці також випустила ракети і по Хмельницькій області. Втім, сили ППО збили ворожі цілі.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає", - розповів керівник області Сергій Гамалій.

Він також додав, що уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району.

Загиблих та травмованих немає, однак пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Київська область

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги жителі Київської області також чули звуки вибухів. Telegram-канали почали масово поширювати фото з роботою ППО. Проте офіційної інформації щодо причин вибухів влада поки не надає.

У Зеленського відреагували

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари по Україні і закликав на тлі цього союзників збільшити постачання зброї нашій державі.

"Десятки ракет випущені росіянами по нашій території цього ранку. Вони продовжують використовувати територію Білорусі, в них багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими. Наше завдання - нарощувати потужність ЗСУ у відповідь на це. І ми в постійній комунікації з нашими союзниками стосовно зброї. Нам потрібна швидкість та кількість. Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось", - написав Єрмак.

Удари з Білорусі