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Масовані удари по Україні авіація РФ вранці завдала з Білорусі: деталі

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Білорусь, Субота 25 червня 2022 08:29
Масовані удари по Україні авіація РФ вранці завдала з Білорусі: деталі Фото: масовані удари по Україні авіація РФ вранці завдала з Білорусі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Масований удар по Україні авіація Росії завдала з території Білорусі. "Прильоти" були вранці, зокрема, в Чернігівській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу Беларускі Гаюн.

Повідомляється, що перший запуск сьогодні був приблизно о 03:45 з повітря.

"Імовірно, вильоти бомбардувальників з РФ, тому що про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було", - йдеться в повідомленні.

За їх даними, схема могла бути такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ.

"Чому люди не чули винищувачів/бомбардувальників - ймовірно на великій висоті працювали, і могли спостерігати тільки після запуску ракет (є специфічний слід, що супроводжується звуком, схожим на вибух)", - пояснюється в повідомленні.

Втім, скільки всього було запусків з боку території Білорусі моніторингова група поки не вказує, але повідомляє про час вже відомих пусків:

  • 05:35-05:38 - з боку Наровлі (продовжується робота російських ВПС та запуски ракет у бік України. 4 ракети було запущено),
  • 05:45 - звук винищувачів, що рухаються від кордону з Україною (Нарівлі) у бік Мозиря,
  • 05:55 - Нарівля, ще дві ракети запущені авіацією,
  • 05:59 - Нарівля, пуск ще двох ракет.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія масово била ракетами по Україні. Зокрема, завдала ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області.

Додамо, також ракетним атакам піддалась і Житомирська область.

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