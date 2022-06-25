Оккупанты утром нанесли удары по шести областям Украины: все подробности

Житомирская область

Так, российские войска сегодня утром выпустили по территории около 30 ракет.

"Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 04:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине! На этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет", - написал голая Житомирской ВА Виталий Бунечко.

По его словам, в результате ракетных ударов, которые были исключительно по военным объектам, погиб один украинский военнослужащий.

"Сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", - рассказал Бунечко.

Добавим, во время телемарафона глава ВА проинформировал, что 10 ракет над Житомирской областью удалось сбить.

При этом, как ранее сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, враг ударил 24-ю ракетами по окрестностям города.

"Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. Житомиром ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и объектам вокруг Житомира", - сообщил мэр Сухомлин.

Черниговская область

Также массированным ракетным ударам подвергся поселок Десна Черниговской области.

По данным ОК "Север", по поселку было выпущено около 20 ракет. Есть разрушения.

"Около 05:00 утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории республики Беларусь с самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Предварительно, без потерь, но эта информация уточняется.

Впоследствии глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус записал видеообращение, где также подтвердил массированные атаки и попросил не публиковать в сети данные о "прилетах".

Львовская область

Под утро Львовская область также подверглась ракетным атакам. Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, Россия выпустила шесть ракет с Черного моря, две из которых удалось сбить.

"Около 04:00 часов утра были нанесены ракетные удары с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет - четыре попадания, две ракеты были сбиты", - рассказал Козицкий.

По его словам, попадание было в военный объект на территории Яворовского района.

"В результате ракетного удара четверо пострадавших. Один средней тяжести, трое легких. Они госпитализированы. Пожар локализовали", - добавил Козицкий.

Николаевская область

Не обошла ракетная атака и Николаевскую область. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила о первых подробностях, заявив, что враг нанес удары ракетами типа "Оникс", вероятно, из оккупированного Крыма.

"Юг вместе со всей Украиной находился под давлением воздушных тревог. Также и по Николаеву с утра был нанесен массированный ракетный удар. Сейчас масштабы разрушения и наличие пострадавших уточняется, но мы уже знаем, что атакована портовая инфраструктура, жилые районы и зоны отдыха мирных горожан", - заявила она.

Хмельницкая область

Россия утром также выпустила ракеты и по Хмельницкой области. Впрочем, силы ПВО сбили вражеские цели.

"Сегодня, во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу в Каменец-Подольском районе. Травмированных нет", - рассказал руководитель области Сергей Гамалий.

Он также добавил, что обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района.

Погибших и травмированных нет, однако повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

Киевская область

Сегодня ночью во время воздушной тревоги жители Киевской области также слышали звуки взрывов. Telegram-каналы начали массово распространять фото с работой ПВО. Однако официальной информации о причинах взрывов власти пока не предоставляют.

У Зеленского отреагировали

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированные ракетные удары по Украине и призвал на фоне этого союзников увеличить поставки оружия нашей стране.

"Десятки ракет выпущены россиянами по нашей территории этим утром. Они продолжают использовать территорию Беларуси, у них много ракет, включая старые, технологически отсталые. Наша задача - наращивать мощность ВСУ в ответ на это. И мы в постоянной коммуникации с нашими союзниками по оружию. Нам нужна скорость и количество. Имеем успехи по поставкам оружия, но не останавливаемся", - написал Ермак.

Удары из Беларуси