Війська РФ завдали удару по тимчасово окупованому Енергодару: поранено 10 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

Повідомляється, що таким чином окупанти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення росіян не зупиняє.

Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.

Постраждалі отримали численні осколкові поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста.

Нагадаємо, що жителів Енергодара просять поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

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