Війська РФ завдали удару по тимчасово окупованому Енергодару: поранено 10 осіб
Російські військові пізно ввечері 28 серпня обстріляли житлові квартали Енергодара Запорізької області. Повідомляється про 10 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.
Постраждалі отримали численні осколкові поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії у важкому стані.
Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автомобілів, припаркованих біля будинків по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
Повідомляється, що таким чином окупанти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення росіян не зупиняє.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста.
Нагадаємо, що жителів Енергодара просять поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.
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