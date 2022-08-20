Карта війни в Україні на 20 серпня: де окупанти ведуть наступи

Російські війська продовжують активні наступи на низці напрямків на сході. Втім, українські бійці відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

За оновленою геолокацією, окупанти на Донбасі просунулися в Дачах, також росіяни ведуть наступ із Сулигівки. Збільшена сіра зона біля Пісків. При цьому ситуація біля Вугледару потребує уточнення.

Тим часом на Слов'янському напрямку поблизу Новодмитрівки, Вернопілля та Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, однак отримали відсіч та відступили.

Разом з тим на Краматорському напрямку росіяни неподалік Івано-Дар'ївки намагаються вести наступ, бої продовжуються.

На Бахмутському напрямку противник наступав в районах Бахмута, Зайцевого та Кодеми, успіху не мав, тривають бої.

Крім того, на Харківському напрямку ворог вів наступальні бої у районі Борщової, але безрезультатно, відійшов.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських захисників.

Нагадаємо, як заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські війська не полишають своїх намірів захопити весь Донбас.Саме зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганської та Донецької областей.

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