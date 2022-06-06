Після втрати крейсера" Москва " Росія перекинула на Зміїний засоби ППО, - британська розвідка

Після втрати крейсера "Москва" в квітні, російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний кілька засобів ППО, включаючи системи SA-15 і SA-22. Вони призначені для блокади Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють в районі острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя і перешкоджає відновленню морської торгівлі, в тому числі експорту українського зерна, вважають в британській розвідці.

Як зазначається у зведенні, рано вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі в Києві, ймовірно, в спробі зірвати постачання західної військової техніки передовим українським частинам.

Крім того, на Донбасі тривають запеклі бої в місті Сєвєродонецьк, і російські війська продовжують просуватися до Слов'янська в спробі оточити українські сили.