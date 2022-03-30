У Харківській області ЗСУ тіснять ворога на Дергачівському та Роганському напрямках
У Харківській області ворог хаотично продовжує обстрілювати райони. Також ЗСУ поступово виганяють ворога на Дергачівському та Роганському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Повідомляється, що окупанти випускають снаряди з артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню. Все для того, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя.
Також ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках. Зазначається, що у Харківському районі ППО збила російський винищувач.
За словами Синєгубова, після цього активність авіації над областю різко зменшилася.
Окрім того, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої.
У Міноборони повідомили, що українські військові зараз звільнили село Малу Рогань від окупантів.
"Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли аеропорт Харкова і супермаркет METRO.
Також ми писали, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!