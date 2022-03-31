Окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова
У Харкові російські окупанти завдали ракетного удару неподалік центру міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, зафіксували інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Також дані про постраждалих уточнюються.
Окрім того, зазначається, що наразі тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.
Також в одному із населених пунктів поряд з Ізюмом евакуювали близько 2500 людей.
"Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Завдяки ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - йдеться у повідомленні.
До того ж за цю добу ЗСУ знищили 4 літаки: 1 винищувач і 3 бомбардувальники.
Раніше ми повідомляли, що під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів.
Також ми писали, що у Харкові викрили ботоферму РФ, яка розсилала СМС військовим із пропозиціями здатися.
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