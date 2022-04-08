Абсолютна більшість українців підтримують жорсткі заходи до УПЦ Московського патріархату

Половина українців (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату на території України. Водночас 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Ще 20% виступають за невтручання держави у справи церкви.

За даними опитування, абсолютна більшість (90%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. 86% підтримують повну заборону їхньої діяльності в Україні.

Крім того, 81% підтримують ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії.

Три чверті (76%) підтримують ініціативу перейменування вулиць та інших об’єктів, назви яких пов’язані з Росією.

Опитування проведене 6 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.