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Абсолютна більшість українців підтримують жорсткі заходи до УПЦ Московського патріархату

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Україна, П'ятниця 08 квітня 2022 15:46
Абсолютна більшість українців підтримують жорсткі заходи до УПЦ Московського патріархату Фото: заборону УПЦ Московського патріархату підтримують більшість українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Половина українців (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату на території України. Водночас 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 20% виступають за невтручання держави у справи церкви.

Абсолютна більшість українців підтримують жорсткі заходи до УПЦ Московського патріархату

За даними опитування, абсолютна більшість (90%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. 86% підтримують повну заборону їхньої діяльності в Україні.

Крім того, 81% підтримують ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії.

Три чверті (76%) підтримують ініціативу перейменування вулиць та інших об’єктів, назви яких пов’язані з Росією.

Абсолютна більшість українців підтримують жорсткі заходи до УПЦ Московського патріархату

Опитування проведене 6 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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