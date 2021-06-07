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Окупанти погрожують Україні міжнародним судом через "водну блокаду" Криму

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада Криму готує звернення до міжнародного суду у зв'язку з "водною блокадою" з боку України. Слідчий комітет Російської Федерації вже займається цією справою.

Про це заявив так званий "перший віце-спікер Держради Криму" Юхим Фікс, передають сепаратистські ЗМІ.

"Ми йдемо за своїм напрямком, направили звернення до СК Росії, вже призначені слідчі, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини", - зазначив Фікс.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва зняла "водну блокаду" Криму після того, як в експлуатацію ввели тимчасовий водопровід.

На вихідних повідомлялося, що на півострові намагаються різними способами наповнити пересихаючі водосховища. Наприклад, в Алушті провели "суботник", щоб розчистити русло річок, що впадають в одне з водосховищ. До цього в окупаційному "Гідрометцентрі" заявляли, що у водосховищах Криму ще більше знизився рівень води.

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