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У тимчасово окупованій Боровій окупанти складають "чорні списки" нелояльних

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Харківська область , Субота 23 квітня 2022 19:31
У тимчасово окупованій Боровій окупанти складають "чорні списки" нелояльних Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Боровій Харківської області, яку тимчасово окупували російські військові, збирають "чорні списки" людей, які нелояльні до окупаційної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

Повідомляється, що окупанти намагаються контролювати переміщення місцевих, перевіряють документи та "навідуються з перевірками до дворів". У Боровій сформували "владу" з російського полковника та команди колаборантів.

До того ж окупанти складають свої "чорні списки" нелояльних людей до окупаційної влади.

"Масові перевірки окупанти здійснили в одному з сіл Заоскілля. У домоволодіннях проводили обшуки, декого змушували роздягатися та перевіряли на тілі наявність слідів користування зброєю і націоналістичних татуювань, розпитували про відсутніх родичів та сусідів", - йдеться у повідомленні.

Також у Боровій окупанти викрали "Москвич", у Пісках-Радьківських пограбували магазин та приватний будинок. У сільраді повідомляють, що у громаді немає звязку, електрики, є проблеми з газом та водою.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на міні.

Також ми писали, що окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням.

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