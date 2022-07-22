Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Миколаївської області: що відомо

Російські війська 22 липня двічі обстріляли населені пункти Миколаївської області. Ворожі ракети влучили в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

Крім того, за попередньою інформацією, орієнтовно з 07:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівка та Максимівка. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

Також близько 5:00 окупанти обстріляли населений пункт Новомиколаївка. Прильоти були зафіксовані переважно на відкритих територіях. Постраждалих немає.

Нагадаємо, ми писали, що в Миколаєві вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Також вчора російські окупанти випустили сім ракет з-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення. Попадання ракет зафіксовано в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі і складському приміщенні.

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