У Миколаєві прогриміли вибухи після сигналу повітряної тривоги

У Миколаєві вранці прогриміли вибухи. У місті звучить сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в ніч проти 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет з-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Попадання ракет зафіксовано в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі і складському приміщенні.

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