У Миколаєві прогриміли вибухи після сигналу повітряної тривоги
Фото: у Миколаєві прогриміли вибухи після сигналу повітряної тривоги (Getty Images)
У Миколаєві вранці прогриміли вибухи. У місті звучить сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, в ніч проти 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет з-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.
Попадання ракет зафіксовано в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі і складському приміщенні.
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