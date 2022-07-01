Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з РСЗВ: що відомо
У ніч на 1 липня російські війська атакували Дніпропетровську область. Ворог вдарив по Нікопольському району з реактивної системи залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог влучив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих. На місці прильоту працюють фахівці", - написав він.
Також Резніченко додав, що в інших районах області ніч пройшла спокійно.
Нагадаємо, в ніч на 1 липня окупанти завдали масованого удару по Одеській області. Три ракети Х-22 потрапили в цивільні об'єкти. На даний момент відомо про 17 загиблих.
Крім того, вночі в Миколаївській області прогриміла серія потужних вибухів.
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