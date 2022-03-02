ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З початку війни загинув перший український журналіст

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 17:17
З початку війни загинув перший український журналіст Фото: з початку війни загинув перший український журналіст (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 1 березня, в Києві в результаті атаки російських окупантів на телевежу помер український журналіст. Він став першою жертвою серед працівників ЗМІ з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram.

"Вдалося встановити особу лише одного з 5 загиблих після вчорашнього варварського удару по Київській телевежі. Це журналіст. Телеоператор KievLive-Євген Сакун", - повідомив він.

З початку війни загинув перший український журналістФото: Перший загиблий журналіст в результаті війни Росії проти України (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Нагадаємо, вдень 1 березня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Російські війська обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.

Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі