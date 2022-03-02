З початку війни загинув перший український журналіст
У вівторок, 1 березня, в Києві в результаті атаки російських окупантів на телевежу помер український журналіст. Він став першою жертвою серед працівників ЗМІ з початку війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram.
"Вдалося встановити особу лише одного з 5 загиблих після вчорашнього варварського удару по Київській телевежі. Це журналіст. Телеоператор KievLive-Євген Сакун", - повідомив він.
Фото: Перший загиблий журналіст в результаті війни Росії проти України (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Нагадаємо, вдень 1 березня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Російські війська обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.
Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.