ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві пролунали вибухи касетних снарядів. Жителів просять не залишати притулку

Новость на русском →
Миколаїв, Неділя 22 травня 2022 22:02
У Миколаєві пролунали вибухи касетних снарядів. Жителів просять не залишати притулку Фото: у Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаєві ввечері 22 травня лунають вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що це розриви касетних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сенкевича.

"Тримайтеся подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", - написав мер.

Користувачі соцмереж повідомляють, що Миколаїв обстрілюють з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). У нічному небі над містом видно численні спалахи і чутні звуки вибухів.

Нагадаємо, Миколаїв залишається однією з найгарячіших точок у війні з Росією. Місто щодня піддається обстрілу з території окупованої Херсонської області.

Зазначимо, в ніч на 22 травня окупанти відкрили вогонь по Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Миколаївська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків