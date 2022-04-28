Окупанти за добу обстріляли 22 населені пункти Донецької області. Є загиблий та поранені
Російська армія за минулу добу, 27 квітня, обстріляла 22 населені пункти Донецької області. Внаслідок цього є загиблий та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів. Серед них житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.
Вчора окупанти обстріляли Маріуполь, Авдіївку, Краматорськ, Святогірськ, Лиман, Мар’їнку, Добропілля, Білозерське, Залізне, Нью-Йорк, Майдан, Озерне, Некременне, Ласточкине, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівку, Вільне Поле, Шуми, Луганське.
Російські військові застосували проти мирних жителів авіацію, ракетні комплекси, зокрема "Точки-У", реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію.
За фактами порушення законів і звичаїв війни відкриті кримінальні провадження.
Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Харків. За минулу добу російські війська нанесли 11 артилерійських обстрілів.
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