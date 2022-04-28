Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области. Есть погибший и раненые
Российская армия за минувшие сутки, 27 апреля, обстреляла 22 населенных пункта Донецкой области. В результате есть погибший и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Отмечается, что разрушениям подверглись 30 гражданских объектов. Среди них жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое товарищество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.
Вчера оккупанты обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Краматорск, Святогорск, Лиман, Марьинку, Доброполье, Белозерское, Железное, Нью-Йорк, Майдан, Озерное, Некременное, Ласточкино, Триполье, Солодкое, Приволье, Троицкое, Пискуновку, Вольное Поле, Шумы, Луганское.
Российские военные применили против мирных жителей авиацию, ракетные комплексы, в частности "Точки-У", реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.
По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.
Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Харьков. За минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов.
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