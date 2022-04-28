ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области. Есть погибший и раненые

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 28 апреля 2022 11:50
Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области. Есть погибший и раненые Фото: в Донецкой области обстреляли 22 населенных пункта (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за минувшие сутки, 27 апреля, обстреляла 22 населенных пункта Донецкой области. В результате есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что разрушениям подверглись 30 гражданских объектов. Среди них жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое товарищество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Вчера оккупанты обстреляли Мариуполь, Авдеевку, Краматорск, Святогорск, Лиман, Марьинку, Доброполье, Белозерское, Железное, Нью-Йорк, Майдан, Озерное, Некременное, Ласточкино, Триполье, Солодкое, Приволье, Троицкое, Пискуновку, Вольное Поле, Шумы, Луганское.

Российские военные применили против мирных жителей авиацию, ракетные комплексы, в частности "Точки-У", реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Харьков. За минувшие сутки российские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги