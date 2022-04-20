Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: є жертви та поранені
У Донецькій області окупанти за минулу добу обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок ударів є жертви та постраждалі серед мирного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, що російські військові обстріляли Маріуполь, Авдіївку, Вугледар, Мар’їнку, Краматорськ, Новогродівку, Торецьк, Миколаївку, Благодатне, Орлівку, Рубці та Привілля. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.
Окупанти застосували проти мирних жителів ракети, реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію.
Поліцейські задокументували військові злочини Росії та відкрили кримінальні провадження за ст. 110 та ст. 438 КК України.
Нагадаємо, сьогодні Україні вдалось домовитися про гуманітарний коридор для Маріуполя.
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