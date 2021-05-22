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Бойовики на Донбасі 8 разів порушували "тишу", один український військовий поранений

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Донбас, Субота 22 травня 2021 17:58
Бойовики на Донбасі 8 разів порушували "тишу", один український військовий поранений Фото: поранений український військовий перебуває у важкому стані (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі з початку поточної доби, 22 травня, озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики вели вогонь поблизу Пєсков з мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Водяного двічі стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. В районі Причепилівка противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також бойовики двічі здійснювали обстріл позицій ООС зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а у Мар'їнка - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Стосовно дій бойовиків українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за вчора на Донбасі бойовики 8 разів порушували "тишу". В результаті троє військовослужбовців ЗСУ постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Пісках бойовики з міномета обстріляли цивільних. В результаті обстрілу міна потрапила в будинок.

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