За минулу добу окупанти більше 50 разів обстріляли житлові квартали Луганської області
Фото: за минулу добу окупанти більше 50 разів обстріляли житлові квартали Луганської області (Getty Images)
Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали у Луганській області. Лише за минулу добу більше 50 разів відкрили вогонь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Протягом 4 квітня, російські окупанти 51 раз обстріляли житлові квартали в Луганській області.
Загарбники відкривали вогонь по:
- Сєвєродонецьку;
- Лисичанську;
- Рубіжному;
- Кремінній;
- Попасній;
- Гірському;
- Золотому;
- Новодружеську;
"Внаслідок обстрілів також пошкоджені декілька об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", - пише Гайдай.
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