За минулу добу окупанти більше 50 разів обстріляли житлові квартали Луганської області

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали у Луганській області. Лише за минулу добу більше 50 разів відкрили вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Внаслідок обстрілів також пошкоджені декілька об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", - пише Гайдай.

Протягом 4 квітня, російські окупанти 51 раз обстріляли житлові квартали в Луганській області.

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