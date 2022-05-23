Росія кинула на захоплення Луганської області понад 20 БТГ. У кожній до 500 чоловік

Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація в Горській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая .

"Російська армія кинула величезну купу техніки і солдатів, щоб захопити Луганську область в цілому. У нас на території області російська армія виставила 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ)", - сказав Гайдай.

Він пояснив, що в кожній БТГ налічується близько 500 осіб. За його словами, це російське угруповання кинуто в наступ, щоб відрізати область від решти України або захопити Сєвєродонецьк.

"Дуже складна ситуація, де Гірська громада (Золоте, Катеринівка, Тошківка). У Тошківці наші вибили ворога і закріпилися", - додав глава ОВА.