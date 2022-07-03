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Під Мелітополем підірвали залізничний міст

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Україна, Неділя 03 липня 2022 17:09
Під Мелітополем підірвали залізничний міст Архівне Фото: під Мелітополем підірвали залізничний міст (flickr)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Запорізькій області стався вибух між двома окупованими населеними пунктами. Зруйновано залізничний міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Мелітополь".

Між Мелітополем та Токмаком стався вибух. У тимчасово окупованому селі Любимівка знищили залізничний міст.

Як пише видання, цим мостом росіяни переганяли склади зі зброєю і військовою технікою на фронт.

Нагадаємо, ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі.

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