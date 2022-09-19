RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією

Фото: Окупанти скинули над Дергачами на Харківщині міни з відкладеною детонацією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 вересня, російські військові скинули над Дергачами в Харківській області міни з відкладеною детонацією. Мешканців закликають бути дуже обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дергачівської міськради в Telegram .

Окрім того, сьогодні окупанти обстріляли місто з артилерії.

"Російські окупанти обстріляли Дергачі з артилерії та скинули над містом з безпілотника міни з відкладеною детонацією! Будь ласка, будьте дуже обережні, пересуваючись містом!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська завдали удару по Дергачам у Харківській області , внаслідок чого в місті пропало світло.

Крім того, у деокупованих районах Харківської області минулої доби шість осіб підірвалися на ворожих мінах.

До цього в Балаклії загинув енергетик під час виконання службових обов'язків . Чоловік підірвався на ворожій розтяжці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України