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Ворог не зміг прорвати оборону в районах Рубіжного, Новотошківського і Мар’їнки, - Генштаб

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Четвер 14 квітня 2022 19:38
Ворог не зміг прорвати оборону в районах Рубіжного, Новотошківського і Мар’їнки, - Генштаб Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська здійснили спробу прориву української оборони в населених пунктах Рубіжного, Новотошківського Луганської області та Мар’їнки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також зазначається, що ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

Окрім того, на Донецькому напрямку окупанти за підтримки авіації та артилерії, продовжували ведення наступу на окремих напрямках.

Однак, основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.

Зазначається, що у Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання росіян продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Раніше ми повідомляли, що Росія готова провести приховану мобілізацію.

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