Ворог не зміг прорвати оборону в районах Рубіжного, Новотошківського і Мар’їнки, - Генштаб

Російські війська здійснили спробу прориву української оборони в населених пунктах Рубіжного, Новотошківського Луганської області та Мар’їнки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що у Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання росіян продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Однак, основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ.

Окрім того, на Донецькому напрямку окупанти за підтримки авіації та артилерії, продовжували ведення наступу на окремих напрямках.

Також зазначається, що ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

Раніше ми повідомляли, що Росія готова провести приховану мобілізацію.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 50-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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