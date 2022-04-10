Окупанти сьогодні випустили по Дніпропетровській області понад 10 ракет: зруйновано низку об'єктів

"Сьогодні Дніпропетровська область пережила найважчий день за ці 46 діб. Більше десяти ракет, одна з яких була збита, знищений ворожий безпілотник", - написав у Facebook Лукашук.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу в області зруйновано кілька об'єктів. Які саме, голова облради не уточнив.

За його словами, в результаті ракетних ударів окупантів одна людина загинула. Поранення отримали рятувальники, в тому числі пресофіцер головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

Лукашук зазначив, що на території Дніпропетровської області немає окупантів. Ворог не може перетнути кордони регіону і тому завдає ударів з повітря.