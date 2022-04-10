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Окупанти сьогодні випустили по Дніпропетровській області понад 10 ракет: зруйновано низку об'єктів

Фото: пуск ракети "Калібр" (youtube)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дніпропетровська область сьогодні піддалася найсильнішому обстрілу з початку війни з Росією. Окупанти випустили по об'єктах в регіоні понад 10 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогодні Дніпропетровська область пережила найважчий день за ці 46 діб. Більше десяти ракет, одна з яких була збита, знищений ворожий безпілотник", - написав у Facebook Лукашук.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу в області зруйновано кілька об'єктів. Які саме, голова облради не уточнив.

За його словами, в результаті ракетних ударів окупантів одна людина загинула. Поранення отримали рятувальники, в тому числі пресофіцер головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

Лукашук зазначив, що на території Дніпропетровської області немає окупантів. Ворог не може перетнути кордони регіону і тому завдає ударів з повітря.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Дніпра. В результаті обстрілу постраждали п'ять співробітників ДСНС, зруйнована повітряна гавань і прилегла інфраструктура.

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