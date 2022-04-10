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Оккупанты сегодня выпустили по Днепропетровской области более 10 ракет: разрушен ряд объектов

Фото: пуск ракеты "Калибр" (youtube)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Днепропетровская область сегодня подверглась самому сильному обстрелу с начала войны с Россией. Оккупанты выпустили по объектам в регионе более 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Сегодня Днепропетровская область пережила самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник", - написал в Facebook Лукашук.

Он добавил, что в результате вражеского обстрела в области разрушены несколько объектов. Какие именно, глава облсовета не уточнил.

По его словам, в результате ракетных ударов оккупантов один человек погиб. Ранения получили спасатели, в том числе пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка.

Лукашук отметил, что на территории Днепропетровской области нет оккупантов. Враг не может пересечь границы региона и поэтому наносит удары с воздуха.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Днепра. В результате обстрела пострадали пять сотрудников ГСЧС, разрушена воздушная гавань и прилегающая инфраструктура.

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