Оккупанты сегодня выпустили по Днепропетровской области более 10 ракет: разрушен ряд объектов

"Сегодня Днепропетровская область пережила самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник", - написал в Facebook Лукашук.

Он добавил, что в результате вражеского обстрела в области разрушены несколько объектов. Какие именно, глава облсовета не уточнил.

По его словам, в результате ракетных ударов оккупантов один человек погиб. Ранения получили спасатели, в том числе пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка.

Лукашук отметил, что на территории Днепропетровской области нет оккупантов. Враг не может пересечь границы региона и поэтому наносит удары с воздуха.