Ракетний удар по аеропорту Дніпра: постраждали п'ятеро рятувальників

В результаті ракетного удару по аеропорту Дніпра 10 квітня є постраждалі. Також зруйновано прилеглу інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Три прильоти - на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйнована також інфраструктура поруч з аеродромом. П'ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Новопавлівці загинув один цивільний після того, як взяв в руки касетний боєприпас.

"Я вкотре нагадую всім відчайдушним, що чіпати підозрілі предмети заборонено! Побачили боєприпаси - викликайте поліцію і ДСНС", - додав Лукашук.