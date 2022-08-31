Окупанти не стримують себе нормами людяності. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Російські війська застосовують усі види озброєння, окрім, зброї масового ураження у війні проти України. Вони не стримують себе нормами конвенцій і елементарної людяності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на щорічній конференції Forum 2000 у Празі.

Він сказав, що протяжність лінії фронту на українській землі складає 2,5 тисячі кілометрів.

"Активні бойові дії із застосуванням усіх видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1,3 тис км. Уявіть цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росія кидає на фронт все своє озброєння. А за його словами, РФ має ще дуже багато зброї і снарядів від часі Радянського Союзу.

"Окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій та навіть елементарної людяності", - додав він.