Окупанти розгорнули у Луганській області сотню одиниць важкого озброєння

Ілюстративне фото (facebook.com/mod.mil.rus)

Збройні формування РФ розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення важкого озброєння

Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, моніторинг відведення озброєння, засвідчив, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань РФ розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки та міномети.

Так, 29 січня БПЛА СММ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. А саме, три міномети (2Б11), що стояли в селищі Широка Балка (на північному сході від Донецька) та сім самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), що перебували поблизу Тернового (на сході від Донецька).

Крім того, 30 січня, міні-апарат БПЛА СММ ОБСЄ в непідконтрольному владі України районі на заході від Луганська біля селища Хорошеве зафіксував один танк (Т-64), який належав окупантам.

Також, 29 січня, за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних Уряду України у південно-західних від Луганська районах за доступними СММ даними повітряного спостереження було виявлено: 58 танків (п'ятдесят п'ять Т-72 і три Т-64) біля Тернового та дев'ять мінометів (2Б11), чотири зенітні ракетні комплекси (9К35), десять самохідних гаубиць (2С1), три танки (Т-64) та шість буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) неподалік Міусінська. Крім того. на території об'єкта в селищі Зелений Гай, міжнародні спостерігачі виявили вісімнадцять буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм, і десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм).

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 31 січня в ході бойових дій отримав поранення один український військовий.

РБК-Україна писало, що 31 січня бойовики обстріляли район Донецької фільтрувальної станції.