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Бойовики обстріляли район Донецької фільтрувальної станції

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 11:36
Бойовики обстріляли район Донецької фільтрувальної станції
Фото: Донецька фільтрувальна станція (umoloda kiev.ua)

У результаті обстрілу ніхто не постраждав

Бойовики обстріляли район Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Операції об'єднаних сил.

Так, 30 січня 2019 року у ході обстеження маршруту слідування зміни робітників ДФС співробітники піротехнічного відділення управління ДСНС у Донецькій області зафіксували на узбіччі дороги, на відстані близько 700 м на південний захід від станції, дві вирви в сніговому покрові розміром приблизно 50х70 см. Про факт повідомили українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

 Фото: обстріл

"Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала вирви на відстані двох метрів біля проїжджої частини автошляху Н-20, по якому щоденно здійснюється перевезення робітників ДФС. Під час здійснення фотофіксації встановлено, що обстріл із АГС-17 вівся окупантами з напрямку так званої Ясинуватської розв'язки, прилеглої до Донецької фільтрувальної станції, яка на даний час перебуває під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілу не виявлено.

"Українська сторона СЦКК нагадує, що Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою майже 600 тисяч людей вже не перший раз стає об'єктом спекуляцій з боку російсько-окупаційних військ з метою скомпрометувати ЗСУ", - зазначили у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, влітку 2018-го року голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан заявляв, що бойовики кожен день обстрілюють Донецьку фільтрувальну станцію.

Як писало РБК-Україна, у квітні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ анонсувала, що встановить пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

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