На Донбасі за добу поранено одного військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики вчора шість разів порушили режим припинення вогню

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 31 січня в ході бойових дій отримав поранення один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник шість разів порушив режим припинення вогню в районі селища Піски, Кримського, Кряківки, Вільного і Станиці Луганської.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, одного бойовика ліквідували, двоє отримали поранення. З ранку противник вогонь не відкривав.

Нагадаємо, напередодні в ООН назвали число загиблих і постраждалих внаслідок війни на Донбасі. Зокрема, загинули 12,8-13 тисяч осіб - 3,3 тис. мирних жителів, 4 тисячі українських військових і 5,5 тисяч представників збройних формувань. 27,5-30 тисяч осіб отримали поранення (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських військових і 12-13 тисяч представників збройних формувань).

Відзначимо, вчора стало відомо, що в перший тиждень лютого відбудеться передача ув'язнених з тимчасово окупованих територій Донбасу.