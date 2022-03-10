Мер Ізюма відмовився виконати ультиматум окупантів. Вимагали пропустити техніку на Харків
Мер Ізюма відмовився виконати ультиматум російських окупантів з вимогою безперешкодно пропустити їх техніку на Харків. В помсту загарбники почали обстрілювати місто і фактично його знищили.
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Глава ОВА зазначив, що на мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова. Однак міський голова і місцеві жителі відмовилися виконати цю вимогу загарбників.
"Ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам в просуванні по Україні", - додав Синєгубов.
За його словами, після цього загарбники почали інтенсивно обстрілювати Ізюм. Потім вони ще раз висунули ультиматум місцевій владі з тією ж вимогою, але отримали відмову і відразу почали знищувати місто.
Нагадаємо, раніше заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін назвав наслідки обстрілів новою хатиною.
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