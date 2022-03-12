В Ізюм доправили гуманітарну допомогу. Півміста опинилося в заручниках окупантів
До Ізюма Харківської області влада та волонтери змогли доставити гуманітарну допомогу. Однак, отримають її не всі мешканці міста.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис чиновника міськради Максима Стрельника у Facebook.
"Сьогодні вдалося потрапити в Ізюм з гуманітаркою. На жаль, доставити гумдопомогу на північну частину міста не вдалося, оскільки російські окупанти туди нікого не пропускають", – написав він.
При спробі потрапити з гуманітарною допомогою на північ Ізюма волонтери були обстріляні. Як наслідок, мешканці міста по інший бік Сіверського Дінця опинилися в заручниках окупаційних військ.
Нагадаємо, що на Харківщині затримали зрадника, який передавав ворогу дані про пересування Збройних сил України.
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