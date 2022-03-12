ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ізюм доправили гуманітарну допомогу. Півміста опинилося в заручниках окупантів

Новость на русском →
Харківська область, Субота 12 березня 2022 20:48
В Ізюм доправили гуманітарну допомогу. Півміста опинилося в заручниках окупантів Фото: Розвантаження гуманітарної допомоги (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

До Ізюма Харківської області влада та волонтери змогли доставити гуманітарну допомогу. Однак, отримають її не всі мешканці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис чиновника міськради Максима Стрельника у Facebook.

"Сьогодні вдалося потрапити в Ізюм з гуманітаркою. На жаль, доставити гумдопомогу на північну частину міста не вдалося, оскільки російські окупанти туди нікого не пропускають", – написав він.

При спробі потрапити з гуманітарною допомогою на північ Ізюма волонтери були обстріляні. Як наслідок, мешканці міста по інший бік Сіверського Дінця опинилися в заручниках окупаційних військ.

Нагадаємо, що на Харківщині затримали зрадника, який передавав ворогу дані про пересування Збройних сил України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Гуманітарна допомога Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть