Окупанти намагалися вдарити у фланг ЗСУ на Донеччині. Атаку зірвали

Розвідники змогди вчасно виявити просування російських танків та передали координати артилеристам, які оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.

"Бій був недовгий, але результативний - українські воїни знищили два танка та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій", - повідомляють в Генштабі.

Також зазначається, що в той же день артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які окупанти облаштували у будівлі, та ліквідували більше ніж десяти загарбників.