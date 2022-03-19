В Житомирі залишок гуманітарних наборів будуть видавати лише окремим категоріям громадян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Сергія Сухомлина.

За його словами, набори отримають лише ті мешканці Житомирської громади, які належать до окремих соціальних категорій.

Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю першої та другої групи, людей похилого віку, старші 80 років, діти з інвалідністю, а також ті, хто реєструвався раніше, але ще не отримали гуманітарних наборів.

Також для отримання допомоги при собі потрібно обов’язково мати документ, що підтверджує належність до вказаних категорій.

Сухомлин додав, що при видачі гуманітарної допомоги відтепер буде присутній працівник воєнкомату.