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В Житомирі залишок гуманітарних наборів будуть видавати лише окремим категоріям громадян

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Житомир, Субота 19 березня 2022 17:08
В Житомирі залишок гуманітарних наборів будуть видавати лише окремим категоріям громадян У Житомирі залишок гуманітарних наборів отримають не всі (facebook.com/sukhomlyn.sergey)
Автор: Тетяна Самарук

Залишок гуманітарних наборів в Житомирі зможуть отримувати лише окремі категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Сергія Сухомлина.

За його словами, набори отримають лише ті мешканці Житомирської громади, які належать до окремих соціальних категорій.

Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю першої та другої групи, людей похилого віку, старші 80 років, діти з інвалідністю, а також ті, хто реєструвався раніше, але ще не отримали гуманітарних наборів.

Також для отримання допомоги при собі потрібно обов’язково мати документ, що підтверджує належність до вказаних категорій.

Сухомлин додав, що при видачі гуманітарної допомоги відтепер буде присутній працівник воєнкомату.

Раніше ми повідомляли, що російська авіація атакувала міську лікарню Житомира.

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