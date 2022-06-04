Окупанти евакуюють техніку і збирають нові сили на Слобожанському напрямку
Фото: окупанти евакуюють техніку і збирають нові сили на Слобожанському напрямку (facebook. com. mod.mil. rus)
На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. Окупанти концентрують сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами.
У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки, до 100 одиниць, зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.
Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.