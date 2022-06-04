Окупанти евакуюють техніку і збирають нові сили на Слобожанському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами.

У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки, до 100 одиниць, зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.

Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

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