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Окупантам доведеться вийти з українських міст, - Зеленський

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 00:44
Окупантам доведеться вийти з українських міст, - Зеленський
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасова окупація українських міст може означати лише те, що російській армії доведеться незабаром звідти піти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати нашим людям у Херсоні, Славутичі, Каховці та інших містах, які не припиняють опір окупантам. Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає Тільки те, що їм доведеться вийти", - зазначив Зеленський.

Також президент України звернувся до українців, які намагаються співпрацювати з російськими військовими. "Я хочу нагадати, що вони й своїх-то кидають. Так що тоді вони зроблять з чужими зрадниками. Подумайте, але знаю, що думати таким людям нічим, інакше і зрадниками не стали б", - різко підкреслив глава держави.

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