Окупантам доведеться вийти з українських міст, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасова окупація українських міст може означати лише те, що російській армії доведеться незабаром звідти піти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Хочу подякувати нашим людям у Херсоні, Славутичі, Каховці та інших містах, які не припиняють опір окупантам. Якщо окупанти тимчасово зайшли в українські міста, це означає Тільки те, що їм доведеться вийти", - зазначив Зеленський.
Також президент України звернувся до українців, які намагаються співпрацювати з російськими військовими. "Я хочу нагадати, що вони й своїх-то кидають. Так що тоді вони зроблять з чужими зрадниками. Подумайте, але знаю, що думати таким людям нічим, інакше і зрадниками не стали б", - різко підкреслив глава держави.
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