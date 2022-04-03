На півночі України військ РФ вже майже немає, на Донбасі точаться бої, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що ворожі війська вже майже покинули північні області України, але окупанти продовжують блокувати Харків, а на Донбасі тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ станом на закінчення 38-ї доби війни.

Російські окупанти продовжують систематичні ракетні та авіаційні удари по українських військових і цивільних об'єктах, при цьому інтенсивність нанесення ракетних ударів і ударів із застосуванням високоточної зброї - знизилася.

"Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців", - йдеться у зведенні.

На Волинському напрямку не відзначені істотні зміни в стані та положенні підрозділів ворожих військ.

На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. При відведенні військ противник мінує шляхи висування та окремі населені пункти.

На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій України в РФ і Білорусь. Основні маршрути руху колон противника проходять в напрямку білоруських Гомельської та Могилевської областей. У складі колон, крім вантажних автомобілів, зафіксовані елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях і біля залізничних колій, щоб була можливість її погрузити та вивести на територію РФ.

Через Сумську область йде виведення до РФ підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виведення військ здійснюється батальйонно-тактичною групою 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування Харкова і здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів.

"Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - розповіли в Генштабі.

На Донецькому напрямку противник продовжував вогневий вплив на деякі підрозділи ЗСУ та проводив штурмові дії на окремих напрямках.

Основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні Рубіжного, Попасної, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході в Вугледар і Мар'їнку. Все - без успіху.

"Сили оборони України продовжують захищати нашу землю, поступово звільняють окуповані території, завдаючи ворогу суттєвих втрат", - зазначили в Генштабі.