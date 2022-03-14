Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото)

Ворог написав, щоб мер Миколаєва не дозволяв націоналістам прикриватися ним та обговорив з окупантами гарантії безпеки.

"Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян і родин! Для обговорення гарантій безпеки звертатися до Телеграм… Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від ваших дій залежить Ваша подальша доля!", - йдеться у повідомленні.

У відповідь міський голова попросив нагадати, де знаходиться російський корабель.

"Доброго дня. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?. Якщо захочете здати техніку і заробити грошей, пишіть. Я все організую", - написав мер.

Росіяни запропонували меру Миколаєва Сєнкевичу "співпрацю" (t.me/senkevichonline)