Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото)

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів із закликом "не доводити місто до гуманітарної катастрофи". Однак у відповідь мер попросив ворога нагадати, де зараз знаходиться російський військовий корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови.
Ворог написав, щоб мер Миколаєва не дозволяв націоналістам прикриватися ним та обговорив з окупантами гарантії безпеки.
"Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян і родин! Для обговорення гарантій безпеки звертатися до Телеграм… Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від ваших дій залежить Ваша подальша доля!", - йдеться у повідомленні.
У відповідь міський голова попросив нагадати, де знаходиться російський корабель.
"Доброго дня. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?. Якщо захочете здати техніку і заробити грошей, пишіть. Я все організую", - написав мер.
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