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Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів із закликом "не доводити місто до гуманітарної катастрофи". Однак у відповідь мер попросив ворога нагадати, де зараз знаходиться російський військовий корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови.

Ворог написав, щоб мер Миколаєва не дозволяв націоналістам прикриватися ним та обговорив з окупантами гарантії безпеки.

"Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян і родин! Для обговорення гарантій безпеки звертатися до Телеграм… Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від ваших дій залежить Ваша подальша доля!", - йдеться у повідомленні.

У відповідь міський голова попросив нагадати, де знаходиться російський корабель.

"Доброго дня. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?. Якщо захочете здати техніку і заробити грошей, пишіть. Я все організую", - написав мер.

Росіяни запропонували меру Миколаєва Сєнкевичу "співпрацю" (t.me/senkevichonline)

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала 5 колаборантів та "злодія в законі" зі списку РНБО.

Також ми писали, що українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

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