Завербувала ФСБ. У Херсонській області викрили депутата-колаборанта

Служба безпеки України викрила у Херсонській області депутата, який підозрюється у державній зраді. Він допомагав російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зазначається, що колаборант був завербований ФСБ Росії. У тимчасово окупованому Херсоні він допомагав "розквартировувати" російських військових. Також він передавав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста.

Депутата-зрадника затримали в Одесі. Зловмисник планував покинути Україну, використовуючи іноземний паспорт.

Крім того, СБУ викрила жінку, яка коригувала ворожий вогонь у Харківській області. Вона передавала загарбникам координати розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації українських військових підрозділів.

Поплічників окупантів також затримали у Луганській та Донецькій областях.

В Одесі СБУ виявила інтернет-агента російських спецслужб, який активно почав діяти на початку повномасштабної війни РФ проти України.

Також СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них - п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії.